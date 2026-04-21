Bastoni rompe con l’Inter: ‘Voglio essere ceduto al Barcellona’

In Spagna sicuri: principio di accordo tra il difensore nerazzurro e il club catalano. I dettagli e i costi dell’affare

Alessandro Bastoni e l’Inter sembrano sempre più distanti. Almeno a giudicare da quanto scrive in Spagna il Mundo Deportivo. Le parole di ieri del Ds nerazzurro Piero Ausilio sulle voci che accostano il difensore centrale della Nazionale italiana al Barcellona sono state interpretate come una apertura alla trattativa. D’altronde per Oaktree nessuno è incedibile al giusto prezzo, ma l’operazione non sarà facile.

Stando al quotidiano catalano, ci sarebbe addirittura già una bozza di accordo tra Bastoni e i blaugrana sulla base di un contratto di cinque anni ad un ingaggio simile a quello attuale. Ma c’è di più: il numero 95 nerazzurro sarebbe pronto ad agevolare il trasferimento palesando la sua intenzione di lasciare l’Inter in estate. Insomma, lato Barcellona sembra tutto fatto: mancherebbe soltanto l’ok del tecnico Hansi Flick.

Lato Inter, di contro, c’è ancora molto da fare. Il cartellino di Bastoni viene valutato sui 70 milioni di euro e per il momento non c’è stata apertura da parte di Marotta all’inserimento di contropartite tecniche per abbassare la parte cash. Le informazioni proveniente dalla Spagna contrastano con quelle italiane: non risulta che il difensore di Chivu abbia mai chiesto ufficialmente la cessione.