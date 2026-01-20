Prigione Inter: “Mi sono sentito come un animale in gabbia”

Un ex nerazzurro torna a parlare della sua avventura a Milano. Che frecciata per Antonio Conte

Questa sera al Meazza si affrontano Inter e Arsenal nella settima giornata della fase campionato di Champions League. Un big match dal sapore speciale soprattutto per Henrikh Mkhitaryan, ex della partita. Nella storia ce ne sono stati altri che hanno vestito entrambe le maglie, soprattutto tra gli attaccanti: da Bergkamp a Kanu passando per Podolski fino ad Alexis Sanchez.

Il bomber cileno è il più fresco doppio ex della sfida: di certo il Nino Maravilla ha lasciato ricordi migliori ai Gunners (79 gol e 40 assist) che nelle sue due avventure in nerazzurro (24 gol e 23 assist). In una intervista a BBC Sport, Sanchez ha ricordato il passato: “All’Arsenal ero felice, era tutto fantastico, ma quando arrivò la chiamata del Manchester United chiesi di essere ceduto e non sono pentito della scelta”.

Quanto al periodo nerazzurro, invece, non manca una frecciatina ad Antonio Conte: “All’Inter la prima volta mi sono sentito un animale in gabbia. Spesso mi faceva entrare l’ultimo quarto d’ora e mi diceva che potevo fare la differenza. Io gli rispondevo che dovevo entrare in campo prima, perché i campioni hanno bisogno di giocare per fare il loro meglio”.