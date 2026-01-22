Inter agli ottavi Champions: chi tifare e chi gufare all’ultima giornata

I nerazzurri di Chivu deve battere il Borussia Dortmund in trasferta e sperare in una serie di incastri di risultati

Le quattro vittorie nelle prime quattro partite avevano garantito all’Inter di strappare subito il pass per i playoff di Champions League. Le successive tre sconfitte di fila, invece, hanno reso molto problematico l’accesso agli ottavi di finale alla squadra di Cristian Chivu. A 90 minuti dal termine della fase a giro unico potrebbe non bastare un successo per evitare gli spareggi di febbraio.

Oggi i nerazzurri occupano il 14esimo posto e dovrebbero vedersela con una tra Marsiglia e Bayer Leverkusen (col ritorno in casa) per poi andare ad affrontare una tra Real Madrid e Liverpool agli ottavi. Ma l’ultima gara può ribaltare tutto. La speranza di rientrare tra le prime otto passa inevitabilmente dalla necessità di battere il Borussia Dortmund in trasferta, poi sarebbe ideale un pareggio tra Paris Saint-Germain e Newcastle.

A quel punto servirebbero altri 4 risultati positivi, mentre se vincesse una delle due ne servirebbero 5. Ecco quali sono:

lo Sporting CP non deve battere l’Athletic Bilbao in trasferta

non deve battere l’Athletic Bilbao in trasferta l’ Atletico Madrid non deve battere il Bodo Glimt in casa

non deve battere il Bodo Glimt in casa il Barcellona non deve battere il Copenaghen in casa

non deve battere il Copenaghen in casa il Tottenham deve perdere con l’Eintracht Francoforte in trasferta

deve perdere con l’Eintracht Francoforte in trasferta il Liverpool deve perdere con il Qarabag in casa

deve perdere con il Qarabag in casa il Manchester City non deve battere il Galatasaray in casa

non deve battere il Galatasaray in casa il Chelsea non deve battere il Napoli in trasferta

non deve battere il Napoli in trasferta l’Atalanta non deve battere l’Union Saint Gilloise in trasferta

Serve un miracolo sportivo affinché si verifichino almeno quattro o cinque di questi risultati.