Inter-Pisa, turnover Chivu: una sola conferma (più Sommer) rispetto all’Arsenal

Le fatiche di Champions potrebbero spingere il tecnico rumeno a rivoluzionare la formazione da schierare contro i toscani

A meno di 72 ore dal match contro l’Arsenal, per l’Inter è già ora di tornare in campo per sfidare il Pisa nella 22esima giornata di Serie A. Un anticipo al venerdì reso necessario dal fatto che da sabato San Siro sarà a disposizione del CONI per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. La gara di Champions League di martedì ha comportato un grosso dispendio di energie fisiche e mentali, per questo Cristian Chivu pensa a un massiccio turnover.

In porta sempre Sommer, anche se è tornato a disposizione Josep Martinez. Il terzetto difensivo potrebbe essere cambiato del tutto: certo del posto Bisseck, possibile nuova chance per De Vrij, con Carlos Augusto a completare il pacchetto arretrato. In alternativa il brasiliano potrebbe far rifiatare Dimarco, con la conferma di Bastoni. A meno che i due Nazionali azzurri non partano entrambi dalla panchina, con l’esperimento Diouf a sinistra.

Sulla destra potrebbe finalmente rivedersi Darmian, ma più probabilmente a partita in corso. A centrocampo confermato Zielinski, con Mkhitaryan e uno tra Frattesi e Barella. Davanti scalpita Pio Esposito che dovrebbe partire titolare. Al suo fianco dovrebbe esserci capitan Lautaro Martinez, ma non si esclude che scenda in campo la coppia di riserva con Bonny. Insomma Chivu valuta dai quattro ai nove cambi rispetto all’Arsenal.