Marotta contro Inzaghi: “Non gli ha perdonato il fatto che…”

Il rapporto tra il presidente nerazzurro e l’ormai ex allenatore si è incrinato per un motivo ben preciso

La scorsa estate l’Inter e Simone Inzaghi si sono separati dopo quattro anni insieme tra alti e bassi. Al tecnico piacentino va dato il merito di aver dato una dimensione europea alla squadra, portandola contro ogni pronostico a giocare due finali di Champions League. Ma c’è anche il rammarico per una bacheca dei trofei che poteva essere allargata anche oltre allo scudetto della seconda stella conquistata nella stagione 2023-24.

L’addio non è stato dei più tranquilli, con Inzaghi che a pochi giorni dalla disfatta contro il Paris Saint-Germain aveva già un accordo per andare ad allenare l’Al Hilal in Arabia Saudita. I nerazzurri si sono trovati con la necessità di cercare un nuovo tecnico in fretta vista la partecipazione al Mondiale per Club e dopo il ‘No’ del Como per Cesc Fabregas si sono affidati a Cristian Chivu.

C’è una cosa che Beppe Marotta non ha mai digerito. Secondo Tuttosport il presidente “non ha mai perdonato a Inzaghi i campionati persi, vedendo nella Champions una ricchissima ciliegina ma nel campionato un torneo in cui i nerazzurri avrebbero dovuto primeggiare”. Vincere in Europa è più difficile e a volte frutto del caso, mentre lo scudetto è più facile e frutto di programmazione. Capito Chivu? Priorità al campionato!