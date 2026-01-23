Inter, Barella flop e Zielinski top? I dati dicono altro

Numeri di Serie A a confronto per i due centrocampisti nerazzurri, pedine fondamentali dello scacchiere di Chivu

È opinione comune tra i tifosi e tra gli addetti ai lavori che in questa stagione dell’Inter da un lato stia facendo molto bene Piotr Zielinski, mentre dall’altro stia facendo molto male Nicolò Barella. Entrambi sono titolari quasi inamovibili per mister Chivu, con il primo che prende il posto di Calhanoglu in regia quando il turco è out e di Mkhitaryan come mezzala sinistra di qualità quando sono tutti a disposizione.

In effetti i dati Opta relativi alle prime ventuno giornate di Serie A mettono in evidenza che il centrocampista polacco è l’unico ad aver portato a termine il cento per cento dei dribbling tentati (otto su otto). Altro record, limitato al mese di dicembre, riguarda invece il numero di passaggi completati nella metà avversaria: ben 2027. Insomma Chivu fa bene a scommettere su di lui a differenza di quanto faceva Inzaghi.

Se i numeri testimonia che Zielinski è tra i top, tuttavia, smentiscono anche che Barella sia tra i flop. Probabilmente il mediano sardo non sta tenendo il rendimento cui ha abituato tutti e potrebbe essere più incisivo in zona gol, ma resta il giocatore che ha creato più occasioni da gol (50) per i compagni al pari di Martin del Genoa.