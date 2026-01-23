LIVE Serie A, Inter-Pisa: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Pisa di Gilardino nella ventiduesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter riceve il Pisa a San Siro nell’unico anticipo del venerdì che apre la 22esima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Una sfida tutta nerazzurra tra due formazioni con obiettivi stagionali diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

Da un lato i meneghini di Cristian Chivu vogliono rialzare subito la testa dopo il ko contro l’Arsenal di martedì e allungare la striscia di vittorie aperta con il Lecce e proseguita contro l’Udinese. L’obiettivo è quello di allungare in testa alla classifica e prepararsi al meglio all’ultima giornata di Champions in programma mercoledì contro il Borussia Dortmund.

Dall’altro lato i toscani di Alberto Gilardino, invece, sono reduci da due pareggi consecutivi contro Udinese e Atalanta. Dopo aver sfiorato l’impresa contro il Milan, lo scopo è quello di provare a ottenere un successo di prestigio per provare a risalire la graduatoria e tentare di conquistare la salvezza.

All’andata una doppietta di Lautaro Martinez nel secondo tempo permise alla squadra di Chivu di espugnare l’Arena Garibaldi. La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile su tutti i dispositivi in diretta esclusiva sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Pisa live in tempo reale.