Vertice Chivu-società: nove nomi sul tavolo, due a sorpresa

Il tecnico rumeno ha incontrato gli uomini mercato nerazzurro per fare il punto della situazione. C’è una rivoluzione alle porte

Tra una partita e l’altra, tra un allenamento e l’altro, Cristian Chivu ha trovato il tempo di recarsi in sede all’Inter per un vertice di mercato con la dirigenza. Mancano sempre meno giorni alla chiusura della sessione invernale e resta la necessità di prendere un esterno destro per rimpiazzare l’infortunato Dumfries. Tutti gli indizi portano a Perisic ma, nonostante l’accordo con il croato, manca ancora quello con il Psv Eindhoven.

Ma durante l’incontro non si è parlato soltanto di gennaio. La prossima estate si prepara una vera e propria rivoluzione in casa Inter. Ci sono fino a nove giocatori che potrebbero lasciare Appiano Gentile e che inevitabilmente andrebbero sostituiti. In primo luogo i cinque in scadenza di contratto: il portiere Sommer, i difensori Acerbi, Darmian e De Vrij ed il centrocampista Mkhitaryan.

C’è poi la questione Frattesi: il cambio di allenatore da Inzaghi a Chivu non ha aumentato il suo minutaggio ed è normale che stia pensando di andare via. Anche Dumfries, che ha più volte cambiato agente, è pronto a fare le valigie per l’ultimo grande contratto della sua carriera. Ci sono poi due sorprese: da un lato Bisseck, tornato titolare, per il quale potrebbero arrivare offerte irrinunciabili. Dall’altro Carlos Augusto, al quale andrebbe stretto il doppio ruolo di vice Bastoni e Dimarco.