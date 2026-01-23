Zanetti recrimina: “Ci mancano 2 punti. È una cazzata che…”

di

Il vice presidente nerazzurro si confessa in una lunga intervista in cui parla di Chivu, Moratti, Mourinho e Ronaldo

Recordman di presenze con la maglia dell’Inter, Javier Zanetti è stato tra i calciatori più amati dai tifosi nerazzurri di tutti i tempi. Esempio di sportività ed eleganza dentro e fuori dal campo, ora ricopre il ruolo di vice presidente. In una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’, Pupi si è raccontato tra presenti e aneddoti passati. Eccone alcuni estratti.

Zanetti a 360 gradi: da Chivu a Moratti, da Mourinho a Ronaldo
Javier Zanetti (foto Ansa) – Interlive.it

Chivu è un uomo di rara intelligenza, preparatissimo, un grande motivatore. Con lui l’Inter ha sempre cercato e trovato la prestazione, persino contro l’Arsenal. Avremmo meritato di più in Champions contro Atletico Madrid e Liverpool, ci mancano quei due punti“.

“Il mio rapporto con la famiglia Moratti, a partire da Massimo, va ben oltre quello tra presidente e calciatore o dirigente. È una cazzata che nel 2013 avessi già pronto un ufficio da dirigente e che gli argentini comandavano all’Inter: al massimo potevo dare qualche suggerimento”.

Mourinho è l’allenatore con cui ho avuto il legame più forte: abbiamo fatto qualcosa di indimenticabile e forse irripetibile. José è un leader, sempre diretto e leale. Ronaldo? Potenza e tecnica, impressionante in allenamento. Fece partire un aereo con due ore di ritardo per aspettare noi sudamericani dopo la partita con la Roma per il volo delle vacanze di Natale“.

Gestione cookie