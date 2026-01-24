Chivu risponde alle accuse di Mourinho: “Il rumore degli amici”

Polemica a distanza tra l’attuale allenatore dell’Inter e lo Special One. Botta e doppia risposta di cui non c’era bisogno

Ogni tifoso dell’Inter continua ad amare José Mourinho per quello che ha fatto. Il tecnico portoghese è rimasto soltanto due stagioni a Milano, ma è riuscito in un’impresa mai fatta prima né dopo da nessuno in Italia: conquistare il Triplete con Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Anche dopo l’addio, lo Special One ha continuato a professare il suo amore per i colori nerazzurri, ma le ultime dichiarazioni non sono state carine.

A margine del match perso contro la Juventus, Mourinho ha lanciato una frecciata a Chivu, senza bisogno di nominarlo: “Non mi sorprende vedere Spalletti alla Juve, Gasperini alla Roma o Allegri al Milan, quello che mi sorprende è vedere allenatori senza storia cui viene data la possibilità di allenare le squadre più importanti al mondo. Gente che non ha fatto niente prende formazioni di alta dimensione e responsabilità”.

La risposta di Chivu nella conferenza stampa post Pisa: “Reazione meravigliosa: la mia esperienza è di settore giovanile e qualcuno può contestarla, ma mi fa capire che le partite durano 100 minuti. Oggi mi prendo la convinzione dei miei ragazzi, nonostante il rumore dei nemici e quello degli amici“. Stoccata a Mourinho, che forse sperava in una chiamata da Appiano Gentile per tornare in nerazzurro dopo l’addio di Inzaghi.