Se vince la linea Ausilio per il dopo Sommer: affare da 50 milioni

La proprietà vuole un profilo giovane e rivendibile, oltre che poco impegnativo lato ingaggio

L’Inter è prossima a una nuova rivoluzione. A nessuno dei calciatori in scadenza, parliamo di tutti over 35 eccetto il terzo portiere Di Gennaro, dovrebbe essere il rinnovato il contratto.

A giugno diranno dunque addio diversi calciatori che hanno scritto la storia del club negli ultimi anni, da Acerbi a de Vrij passando Mkhitaryan fino a Yann Sommer. Sostituire ognuno di loro non sarà una passeggiata, compreso il portiere svizzero nonostante da oltre un anno abbia manifestato un pesante quanto ineluttabile declino. Ma chi sarà il suo erede?

Da scartare ormai Josep Martinez (anche lui può partire), negli ultimi giorni è stato riaccostato con forza all’Inter un altro… Martinez. Nella fattispecie il ‘Dibu’ Martinez, portiere argentino di 33 anni Campione del Mondo nel 2022 in Qatar e che all’Aston Villa non è in buoni rapporti, tanto per usare un eufemismo, con Unai Emery.

Si è parlato pure di un incontro coi suoi agenti, nonché di una bozza di offerta contrattuale di due stagioni con ingaggio di poco inferiore ai 4 milioni. Ma il suo accordo con il club di Birmingham scade nel 2029, quindi la proposta interista – se veritiera – avrebbe poco senso. Diciamolo pure, sarebbe davvero una presa in giro.

Conosciamo inoltre la richiesta della proprietà anche per il nuovo portiere: un profilo giovane e rivendibile, finanche non troppo costoso lato stipendio. Ecco perché l’Inter sta seguendo da tempi i progressi dei vari Caprile del Cagliari e Atubolu del Friburgo. Interessa pure Suzuki, che Chivu già allenato al Parma ma che ora è ai box per infortunio.

Inter, post Sommer: Ausilio spinge per Vicario

Quindi uno di questi tre raccoglierà l’eredità di Sommer? Non è detto, perché il Ds Ausilio spinge affinché venga fatta un’eccezione. Cioè per l’acquisto di un portiere più maturo ed esperto, in grado di reggere l’impatto con il Meazza, ma dai costi non proibitivi.perlomeno per ciò che riguarda l’ingaggio.

Il prescelto del Direttore sportivo nerazzurro è un suo vecchio pallino, Guglielmo Vicario. 29 anni compiuti lo scorso ottobre, il numero 1 di Udine vorrebbe far rientro in Serie A nella prossima estate. Ausilio, che è in costante contatto con il suo agente, lo aveva di fatto bloccato prima dell’estate 2023, poi la trattativa col Manchester United per Onana andò un po’ per le lunghe e l’estremo difensore di Udine decise di non aspettare più dicendo sì al Tottenham.

Gli ‘Spurs’ sono notoriamente bottega cara, e per il cartellino di Vicario potrebbero volere non meno di 25/30 milioni di euro. Il portiere friulano potrebbe accordarsi con l’Inter per un quadriennale, ovvero fino a giugno 2030, sulla base di uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Tra cartellino e stipendio, ammesso che prevalga la linea Ausilio su quella di Oaktree, l’investimento per l’ex Empoli toccherebbe all’incirca quota 50 milioni di euro.