Flop Luis Henrique: petizione online per non farlo giocare più nell’Inter

L’esterno brasiliano è stato difeso da Chivu dopo la partica col Pisa, ma resta nel mirino dei tifosi nerazzurri

I benintenzionati dicono che l’ingresso in campo di Federico Dimarco è stato decisivo per la rimonta sul Pisa. E in effetti in un modo o nell’altro il terzino sinistro dell’Inter è entrato in tutti e sei i gol rifilati agli avversari. I malpensanti, invece, sottolineano il fatto che sia bastato togliere dal campo Luis Henrique per ribaltare una situazione drammatica con il risultato di 0-2.

Ovviamente a fine gara mister Chivu ha difeso l’esterno brasiliano “perché è un nostro patrimonio. Ha fatto tanto negli ultimi due mesi nonostante le etichette. Non gli viene perdonato niente e questo non è giusto: bisogna sostenere tutti i nostri ragazzi quando vanno in difficoltà e non fischiarli al primo errore. Luis Henrique fa parte di questo meraviglioso gruppo”.

Non sembrano pensarla così però i tifosi dell’Inter. Sia quelli di San Siro che hanno fischiato l’ex Marsiglia al momento della sostituzione, sia quelli che frequentano i social network. Si sprecano i commenti su X contro Luis Henrique e i meme su Instagram e Facebook. E’ stata persino promossa una petizione online (https://c.org/tdsRnGMR2L) per non fargli vestire più la maglia nerazzurra.