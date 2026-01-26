Borussia-Inter, Thuram escluso nella trasferta di Dortmund

I nerazzurri di Chivu impegnati in Germania nell’ultima giornata di Champions League. Si scalda Pio Esposito

Le tre sconfitte di fila contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal hanno fatto sì che la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League non sia più nelle mani dell’Inter. Nell’ultimo turno della fase a girone unico i nerazzurri di Cristian Chivu devono vincere in trasferta contro il Borussia Dortmund e sperare in una serie di risultati favorevoli sugli altri campi. A movimentare l’antivigilia della sfida è Marcus Thuram.

Dopo la panchina contro il Pisa, pareva scontato il suo impiego dal primo minuto al Signal Iduna Park per fare coppia con Lautaro Martinez. Se il capitano dell’Inter ha il posto assicurato, tuttavia, non è ancora chiaro chi lo affiancherà contro i gialloneri. Diverse fonti infatti parlano di una possibile conferma di Pio Esposito dal primo minuto, con conseguente esclusione di Thuram.

Se davvero Tikus dovesse partire di nuovo dalla panchina, si avrebbe la conferma che Chivu avrebbe cambiato le gerarchie dell’attacco nerazzurro. Il che, nel lungo periodo, potrebbe avere ripercussioni anche sul calciomercato della prossima estate. Nell’allenamento di rifinitura e soprattutto nella conferenza stampa di domani se ne saprà di più. Thuram scalpita, ma Pio Esposito pure.