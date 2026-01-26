Inter-Juve, scambio pazzesco tra i fratelli Thuram: “Entrambe più forti” – Interlive.it

I bianconeri cercano una punta, i nerazzurri hanno bisogno a centrocampo di un giocatore fisico e dinamico

Inter e Juve, uno scambio che sconvolgerebbe il mercato. Su ‘La Gazzetta dello Sport’, Alessandro Vocalelli lancia l’idea di uno scambio di maglia tra i due fratelli Thuram. Marcus dal nerazzurro al bianconero, Khephren dal bianconero al nerazzurro.

Il tutto nelle ore successive all’intervista di quest’ultimo alla stessa Gazzetta in cui ha dichiarato che non giocherebbe mai per l’Inter: “Sto bene alla Juve e non andrei mai all’Inter. Marcus ha la sua squadra. Giochiamo insieme nella Francia, basta quello”. Vabbè, abbiamo sentito e letto di peggio…

“Se ci pensate i due Thuram potrebbero rappresentare la soluzione ideale delle due squadre, di Juve e Inter. A maglie però invertite – ha esordito Vocalelli – Khephren sarebbe il prototipo del calciatore sognato dall’Inter.

Un centrocampista di forza, di gamba, di corsa, perfetto per integrare il reparto nerazzurro, che ha tanta qualità e forse non ancora quel motore di cui tanto si parla nel calcio attuale. Non è un caso che proprio l’Inter, nell’agosto scorso, abbia cercato a tutti i costi di arrivare al romanista Koné“. Khephren piace molto già da qualche anno ai nerazzurri, che nei sondaggi Juve per Frattesi hanno provato, anche in forma provocatoria, a infilarlo in mezzo.

Scambio tra i Thuram: “Inter e Juve non sarebbero più forti?”

E Marcus (ieri all’Allianz per Juve-Napoli) sarebbe perfetto per completare, oltre che rinforzare l’attacco della squadra di Spalletti: “La Juve è alla ricerca quasi disperata di un attaccante di altissimo livello. Una punta di movimento, capace di sfruttare gli spazi con una progressione importante e di farsi trovare pronta nell’area avversaria.

E quale giocatore risponde più di tutti a questo identikit di Marcus Thuram? Uno che è forte nei quaranta metri da bruciare in uno scatto, ed è fortissimo nei sedici dell’area di rigore. È uno scambio impossibile, da fantamercato. “(…) Ma Juve e Inter – domanda e si domanda Vocalelli – non sarebbero entrambe più forti?“.