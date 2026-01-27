Borussia-Inter, neve a Dortmund: a rischio il match di Champions

Il Signal Iduna Park imbiancato nella notte. Prevista una nevicata sulla città tedesca anche durante l’orario della partita

L’Inter partirà oggi per Dortmund dove domani giocherà – o forse sarebbe meglio dire dovrebbe giocare – contro il Borussia nell’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League. Una sfida decisiva per entrambe: poche le speranze di rientrare nelle prime otto in classifica ed evitare i playoff, ma una vittoria permetterebbe di disputare il ritorno degli spareggi in casa e di avere almeno sulla carta un avversario più abbordabile.

Il condizionale è legato alle condizioni meteo in Germania. Come testimoniato dalle foto pubblicate dal sito ufficiale del club giallonero (CLICCA QUI), il Signal Iduna Park è stato coperto da una abbondante nevicata. Non solo: le previsioni a Dortmund prevedono neve anche durante il match tra le formazioni di Kovac e Chivu in programma domani sera alle ore 21.

Per adesso non si parla ancora di rinvio della partita, anche perché la Uefa farà di tutto per far giocare tutte le gare dell’ultimo turno in contemporanea. Probabile che si giochi con il pallone rosso e con un abbigliamento che preveda maglia termica e calzamaglia. Il rischio di infortuni con queste temperature e il campo ghiacciato inevitabilmente aumenta.