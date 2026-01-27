Borussia-Inter, tegola Barella: perché non parte per Dortmund

Problema fisico per il centrocampista nella rifinitura di vigilia della sfida di Champions

Chivu perde Barella alla vigilia della sfida col Borussia Dortmund che chiuderà la League Phase di Champions. I nerazzurri anche in caso di vittoria difficilmente riusciranno a strappare la convocazione diretta agli ottavi, senza quindi passare dai playoff di febbraio.

Barella neanche parte per la Germania, poiché alle prese con un affaticamento muscolare rimediato nella rifinitura svoltasi ad Appiano Gentile. Il centrocampista verrà lasciato a causa pure a scopo precauzionale, oltre che in previsione delle prossime sfide che attendono Lautaro e compagni.

Per il momento non sono in programma esami strumentali per Barella. Il suo problema fisico sembra piuttosto lieve, con le sue condizioni che verranno valutate giorno dopo giorno. Vedremo se potrà rientrare già domenica con la Cremonese.

Per Barella si tratta del primo infortunio stagionale. Quest’anno il ventottenne sardo ha già collezionato 29 presenze tra campionato e coppe: il suo bottino recita 1 gol e ben 6 assist.