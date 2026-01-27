Cassano: “Ecco perché gioca Sommer. Inter prendi questo portiere”

L’ex attaccante nerazzurro spiega i motivi per cui Chivu preferisce lo svizzero a Martinez. E fa un nome nuovo per la porta

Quando parla non è mai banale. Antonio Cassano a Viva El Futbol è intervenuto sulla polemica che si sta scatenando tra i tifosi dell’Inter e che riguarda Yann Sommer. L’esperto portiere elvetico non sta vivendo la sua migliore stagione e l’errore contro il Pisa è solo l’ultimo di una lunga serie. Le statistiche di Serie A dicono che ha preso più gol di quelli che poteva evitare e in tanti chiedono che venga rimpiazzato da Josep Martinez.

“Chivu fa giocare Sommer perché è un portiere moderno, forte tra i pali ma anche con i piedi. Ha giocato nel Bayern Monaco ed è stato capitano della Svizzera” spiega FantAntonio, il quale poi aggiunge: “Martinez è un buon portiere, ma l’Inter ha bisogno di un super portiere: con tutto il rispetto per il Genoa, un conto è giocare per la salvezza e un altro giocare in un top club”.

“Sommer viene fischiato adesso, ma tante volte ha salvato la squadra, anche nella scorsa Champions League. Se Inzaghi prima e Chivu adesso preferiscono lui a Martinez ci sarà un motivo. E’ più forte e più affidabile, oltre ad avere più personalità”. Infine Cassano suggerisce il portiere da prendere la prossima stagione: “Serve un top come Ter Stegen“. Il Barcellona lo ha dato in prestito al Girona e in estate conta di cederlo a titolo definitivo.