Inter, il sogno proibito è Vinicius: ha rotto col Real Madrid

Il fondo Oaktree ha dato mandato a Marotta di fare un grande colpo di calciomercato in estate

Rimessi a posto i conti della società, l’Inter vuole inaugurare una nuova era in cui è possibile tornare ad investire sul mercato. A tal proposito la linea guida di Oaktree è abbastanza chiara: niente più svincolati over 30, bensì giovani talenti che possano rappresentare il presente e il futuro del club. Ma il fondo americano sa anche che per far crescere il brand a livello mondiale servono i grandi nomi. Sorprende però l’accostamento con Vinicius Jr.

Da quando è arrivato Mbappé, l’attaccante brasiliano non è più la stella del Real Madrid. Se con il precedente allenatore Ancelotti il rapporto era ottimo, inoltre, quello con il suo successore Xabi Alonso e adesso con Arbeloa non sembra dei migliori. Qualche screzio sembra esserci stato persino con il presidente Florentino Perez, ecco perché si rincorrono in Spagna le voci di una sua cessione in estate.

A parte la Premier League inglese, la meta più gettonata sembra l’Arabia Saudita, dove l’Al Ahli sarebbe pronto a battere qualsiasi record di spesa. Tra costo del cartellino e ingaggio di Vinicius Jr si parla di una cifra che potrebbe raggiungere un miliardo di euro. Per il sito calcioline.com, anche l’Inter sarebbe in corsa, ma ci si chiede come potrebbe permettersi di pagare 20 milioni di euro di stipendio al brasiliano. Sognare è lecito, ma anche ai sogni c’è un limite.