È il primo per Carlos Augusto: perché salterà Cremonese-Inter

Il brasiliano era destinato a una maglia da titolare

Tegola Carlos Augusto. Il brasiliano dà forfait alla vigilia di Cremonese-Inter, gara valevole per la 23esima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18.

Il brasiliano sarebbe dovuto partire titolare nel match dello ‘Zini’, ma l’affaticamento muscolare lo costringerà a stare a casa: straordinari per Dimarco. Contro la squadra di Nicola, che in classifica ha 23 punti, mancheranno anche Barella e i lungodegenti Calhanoglu e Dumfries.

Per il jolly brasiliano si tratta del primo problema fisico stagionale. Quest’anno è stato sempre a disposizione di Chivu: ha collezionato 27 presenze tra campionato e coppe varie, per un totale di 1.318 minuti. È il dodicesimo giocatore di movimento più impiegato della rosa.

Come riporta ‘Sky Sport’, per la trasferta di Cremona sono stati convocati i giovani dell’Under 23 Bovo, Cocchi e Kamate.