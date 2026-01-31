L’Inter ha bloccato Norton-Cuffy, ma non è detto che arrivi | INTERLIVE

L’esterno inglese è cresciuto nell’Arsenal ed è nel mirino anche della Juventus

L’Inter ha in pugno Norton-Cuffy. Come raccolto da Interlive.it, il club nerazzurro ha bloccato il laterale inglese in forza al Genoa e nel mirino anche della Juventus.

Non è detto però che arrivi alla corte di Chivu, perlomeno in questa sessione. L’acquisto del classe 2004 è infatti legato alla partenza di uno dei due laterali presenti in rosa: non considerando Darmian, ovvero Luis Henrique e Denzel Dumfries.

Soprattutto di quella, remota ma non impossibile, del classe ’96 olandese. Per quest’ultimo si è mosso il Liverpool: per ora i ‘Reds’ hanno fatto solo un sondaggio post infortunio (serio) di Frimpong. L’Inter lo lascerebbe partire soltanto in caso di proposta irrinunciabile.

Per concludere, Norton-Cuffy è una sorta di soluzione in extremis. L’ultima spiaggia. Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 18 milioni. Davanti all’ex Arsenal di origini dominicane, seguito dalla stessa agenzia di Luis Henrique, c’è Ivan Perisic, anche se le chance per il ritorno del croato sono davvero minime. Servirebbe un’offerta seria per abbattere il muro del PSV.