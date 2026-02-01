Inter, Barella coinvolto nel caso: “Partite le querele”

Il centrocampista nerazzurro al centro di un nuovo scandalo sui social network: “E’ già tutto in mano ai legali”

Il mondo del calcio e quello della tv vanno spesso a braccetto. Tante volte si sono visti giocatori insieme a showgirl e la cosa non sorprende. Ma non sempre le cose vanno così e qualche sito acchiappa click inventa spesso fake news che rischiano di rovinare delle famiglie. E’ il caso di Nicolò Barella, felicemente sposato e padre di quattro figli.

Nei giorni scorso sono uscite presunte dichiarazioni di Elettra Lamborghini contro il mediano sardo dell’Inter. La smentita è arrivata dalla stessa cantante e conduttrice italiana attraverso un messaggio sui social network: “È già tutto in mano ai miei legali, ma questa cosa che ognuno può dire quel ca**o che vuole al posto mio deve finire… Mai dette queste parole, del calcio non me ne frega un ca**o, neppure lo seguo… tantomeno conosco i calciatori citati”. Oltre a Barella anche Bartesaghi e Politano.

“L’80% delle cose che leggete (non solo mie ma in generale) sono bufale, o parole che vengono interpretate poi a proprio piacimento per creare un titolo accattivante… ovvero CLICKBAIT. Più cliccate più loro guadagnano, più commentate più la notizia va virale e quindi guadagnano. Io ormai vivo di querele di ste paginette… Dovrebbero mettere una legge più severa perché contro le informazioni sbagliate e false” conclude Elettra Lamborghini.