LIVE Serie A, Cremonese-Inter: Frattesi titolare, davanti Lautaro-Pio Esposito | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu ha affrontato la Cremonese di Nicola nella ventitreesima giornata di Serie A

L’Inter fa visita alla Cremonese a Cremona in una gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Un derby lombardo tra due formazioni stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretto dall’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu sono reduci dalla prestigiosa vittoria in trasferta in Champions League contro il Borussia Dortmund che non è bastata ad evitare i playoff. L’obiettivo è di centrare la quarta vittoria di fila entro i confini nazionali dopo quelle contro Lecce, Udinese e Pisa per allungare sul Milan impegnato martedì a Bologna e prepararsi al meglio al match di Coppa Italia col Torino.

Dall’altra parte i grigiorossi di Davide Nicola, invece, vengono dalla sconfitta contro il Sassuolo che ha portato a otto la striscia di risultati negativi in cui sono stati raccolti appena tre punti. Privi dello squalificato Barbieri, lo scopo è quello di ottenere un successo contro pronostico per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.

All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 4-1 grazie ai gol messi a segno da Lautaro Martinez, Bonny, Dimarco e Barella prima della rete della bandiera di Bonazzoli. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile su tablet, smartphone e pc anche sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giovanni Zini’ tra Cremonese ed Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-INTER

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Pezzella, Maleh, Grassi, Zerbin, Ceccherini; Bonazzoli, Vardy. All.: Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro. All.: Chivu