Inter, cessione last minute: in Turchia il mercato chiude domani

Il club nerazzurro potrebbe effettuare un’operazione in uscita dopo il match contro il Torino, ma non lo farà

Al termine della partita vinta contro il Torino che ha permesso all’Inter di accedere alle semifinali di Coppa Italia, mister Cristian Chivu ha fatto capire che ci è rimasto male per non aver avuto rinforzi a gennaio. Proprio la sfida contro i granata di Monza, tuttavia, è servita a lanciare un paio di giovani della formazione Under 23 che all’occorrenza possono fare comodo in prima squadra.

Il riferimento è a Cocchi e Kamate, partiti titolari sulle due corsie. Buona la prestazione del primo a sinistra, ottima quella del secondo a destra. Il giovane francese non solo ha fornito l’assist a Bonny per l’1-0, ma ha dimostrato personalità e qualità proponendosi negli uno contro uno e cercando spesso la giocata. In attesa del ritorno di Dumfries, può essere un’arma in più su quella fascia. Specie in confronto a chi stagiocando.

Nei pochi minuti in cui gli è subentrato, infatti, Luis Henrique ancora una volta è stato deleterio. A gennaio si era parlato di un interessamento del Besiktas per l’esterno brasiliano e visto che il mercato in Turchia è aperto fino al 6 febbraio, forse l’Inter dovrebbe fare un pensierino alla sua cessione per puntare su Kamata. Ma purtroppo non lo farà e già a partire da domenica contro il Sassuolo si dovrà rivedere in campo l’ex Marsiglia.