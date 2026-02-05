Tonali vuole tornare in Italia: piano Inter per anticipare la Juve

Il centrocampista della Nazionale sarebbe pronto a lasciare il Newcastle in estate. Ecco la richiesta degli inglesi

Quella di gennaio verrà ricordata come la sessione di calciomercato con il più alto numero di affari saltati. Non soltanto in Serie A. Ad esempio negli ultimissimi giorni l’Arsenal aveva provato a chiedere Sandro Tonali al Newcastle. Ma non se ne è fatto niente perché i bianconeri non volevano privarsene a metà stagione. E non vorrebbero cederlo nemmeno in estate, ma molto dipenderà anche dalla volontà del Nazionale azzurro.

Secondo quanto riportato dal portale britannico Team Talk, infatti, l’ex milanista e la sua famiglia vorrebbero fare ritorno in Italia. A maggior ragione qualora i Magpies non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions Laegue. Impresa non facile per la squadra di Howe, che attualmente occupa l’undicesimo posto in Premier. Da tempo il nome di Tonali è finito nel mirino della Juventus, ma non solo.

La stessa fonte, infatti, sostiene che anche l’Inter sarebbe interessata al 25enne nativo di Lodi. Il problema è rappresentato dalla richiesta economica del Newcastle, che valuta il suo cartellino non meno di 80 milioni di euro. Cifra che i nerazzurri potrebbero raccogliere solo dalla cessione di un big (come Thuram) o provando a inserire una o più contropartite nell’affare. Davide Frattesi, già in passato seguito dagli inglesi, è il maggior indiziato ad un eventuale scambio con Tonali.