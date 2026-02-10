“Mi ha cercato l’Inter”: annuncio UFFICIALE del centrocampista

Svelato un retroscena di calciomercato direttamente dal mediano finito nel mirino di Marotta e Ausilio

Spesso gli obiettivi di calciomercato dei top club vengono a galla. Non fa eccezione l’Inter, cui ad ogni sessione estiva ed invernale vengono accostati decine e decine di nomi. Ma un bravo direttore sportivo è quello che riesce a tenere segreti fino all’ultimo i suoi affari. Così capita che a distanza di tempo si scoprano dei profili seguiti da Marotta e Ausilio, dei quali la stampa non ha mai parlato.

È il caso di Dominik Sarapata. Si tratta di un centrocampista polacco classe 2007, che in estate sarebbe potuto sbarcare ad Appiano Gentile per aggregarsi inizialmente alla formazione Under 23 di Vecchi in Serie C, per poi magare fare il salto di qualità con la squadra di Chivu. E invece è stato il Copenaghen ad accaparrarselo per una cifra importante: 4 milioni di euro pagati al Gornik Zabrze.

A gennaio, tuttavia, è stato rimandato in patria in prestito al Wisla Plock fino a fine stagione. Intervistato dal portale Seksyki, lo stesso Sarapata ha rivelato che “in estate ho parlato con lo Slavia Praga e l’Inter mi stava tenendo d’occhio, ma non ho avuto colloqui diretti con i nerazzurri. Io avevo deciso subito di andare al Copenaghen e forse per questo non hanno fatto altre offerte”.