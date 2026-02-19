Calciomercato Inter, primo colpo per giugno: “Apertura totale”

Marotta e Ausilio pronti a chiudere il primo acquisto per la prossima stagione: hanno già incassato il Sì del calciatore

Parlare di calciomercato a febbraio può sembrare fuori luogo, ma è proprio adesso che i top club inizia a impostare le trattative per la prossima estate. Non fa eccezione l’Inter, che dovrà operare una mezza rivoluzione per ringiovanire la rosa e rimpiazzare i calciatori in scadenza di contratto. Il presidente Beppe Marotta e il Ds Piero Ausilio sono già al lavoro e il primo colpo in entrata non sembra molto lontano.

Tra i titolari da sostituire c’è sicuramente Yann Sommer, criticato anche dopo il ko contro il Bodo Glimt per la poca reazione sul secondo gol dei norvegesi. Al posto del portiere svizzero, il primo nome sulla lista degli uomini mercato nerazzurri è quello di Gugliemo Vicario, 29enne estremo difensore attualmente in forza al Tottenham. Di lui ha parlato l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

“Quello di Vicario è un nome da continuare a tenere per l’Inter in vista di giugno. E’ tra i profili più in alto nella lista del club nerazzurro. C’è ancora da lavorare e non si può parlare di un affare fatto o chiuso. Ma da quello che ci risulta, da parte di Vicario c’è una apertura totale nei confronti dell’Inter e del loro progetto“. Va trovato l’accordo con gli Spurs, che chiedono una trentina di milioni di euro. Marotta spera di riuscire ad abbassare il prezzo intorno ai 20-25 milioni.