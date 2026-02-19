Inter, nuovo club su Thuram: anche il Milan alla finestra

Il centravanti francese torna al centro dei rumors di calciomercato. Pronta un’offerta da 80 milioni di euro

Rispetto alla scorsa stagione, Marcus Thuram resta un giocatore importante ma non più imprescindibile per l’Inter. Se, infatti, prima Simone Inzaghi era costretto a farlo giocare sempre visto chi stava in panchina (Arnautovic, Correa e Taremi, ndr), adesso Cristian Chivu può contare su delle valide alternative come Bonny e soprattutto Pio Esposito. Anzi, tanti tifosi e addetti ai lavori vorrebbero che il bomber italiano trovasse più spazio.

Il fondo Oaktree non lo ha messo sul mercato, ma è pronto ad ascoltare eventuali offerte per Tikus. Anche perché, essendo sbarcato ad Appiano Gentile a costo zero, la sua cessione potrebbe portare una ricchissima plusvalenze nelle casse nerazzurre. In passato si è parlato tanto dell’interesse del Paris Saint-Germain e dei club della Premier League inglese per Thuram, ma ora ci sarebbe anche il Barcellona in corsa.

Lo rivela sul suo profilo X l’esperto di calciomercato Ekrem Konur, secondo il quale i catalani potrebbero presentare un’offerta da 80 milioni di euro che l’Inter non respingerebbe. Prima i blaugrana risolvere la questione Lewandowski: il bomber polacco è in scadenza a giugno, con opzione per un’altra stagione. Se non accetterà una grossa riduzione di stipendio, sarà addio, con il Milan alla finestra. E tra i possibili eredi, sta prendendo quota la candidatura di Thuram.