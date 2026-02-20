Doveva essere l’erede di Skriniar: dopo tre anni può arrivare all’Inter

Nel 2023 fu vicino ai nerazzurri per rimpiazzare il difensore slovacco, ma non andò in porto lo scambio con Gosens

Sono passati quasi tre anni da quando Milan Skriniar decise di lasciare l’Inter da svincolato per accasarsi al Paris Saint-Germain. Tanti tifosi vissero la separazione come un tradimento dal momento che il centrale difensivo slovacco era diventato anche il capitano dei nerazzurri. In Francia non ha trovato molto spazio con Luis Enrique e ora gioca in Turchia con il Fenerbahce.

Per rimpiazzarlo, nell’estate del 2023, l’Inter decise di puntare su Benjamin Pavard, arrivato dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro quasi sul gong del mercato. In realtà l’obiettivo, prima del francese, era un altro e militava sempre in Bundesliga. Stiamo parlando di Edmond Tapsoba, difensore classe 1999 e Nazionale del Burkina Faso che dal 2020 difende i colori del Bayer Leverkusen. L’affare doveva prevedere uno scambio con Gosens, ma non andò in porto.

Questo non vuol dire che non possa esserci una seconda occasione a giugno. Secondo il sito transferfeed, infatti, le Aspirine avrebbero ricevuto diverse offerte per Tapsoba, tra cui quelle del Tottenham, dell’Atletico Madrid e appunto dell’Inter. Il problema è che, forte di un contratto in scadenza nel 2028, il Bayer continua a chiedere una cifra vicina ai 40 milioni di euro per il suo cartellino. Una somma giudicata eccessiva in Viale della Liberazione.