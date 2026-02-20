Inter, infortunio Lautaro: i tempi di recupero UFFICIALI

Il capitano nerazzurro si è fatto male al polpaccio nella gara di Champions contro il Bodo Glimt

L’Inter è tornata dalla trasferta Champions in Norvegia con qualcosa di peggio di una sconfitta che, si spera, potrà essere ribaltata al ritorno a Milano. Soprattutto a causa del terreno sintetico, Lautaro Martinez ha rimediato un infortunio al polpaccio che ha costretto Chivu a sostituirlo con Thuram poco dopo l’ora di gioco. Questa mattina il bomber argentino si è sottoposto agli esami medici per capire l’entità del problema.

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dall’Inter: “Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana”. I tempi di recupero si stimano tra le tre o più probabilmente quattro settimane.

Ad oggi il rientro è previsto tra le sfide contro l’Atalanta del 15 marzo e quella contro la Fiorentina del 22 marzo. Ricordando che in mezzo ci potrebbe essere la gara di ritorno degli ottavi di Champions League se l’Inter ribalterà la situazione contro il Bodo Glimt. Praticamente impossibile, invece, rivedere il Toro di Bahia Blanca in campo per il derby contro il Milan del 7 o 8 marzo.