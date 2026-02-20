Inter, Oaktree vs Chivu? “Stagione negativa anche con lo scudetto”

Il fondo americano aveva messo a bilancio preventivo la qualificazione agli ottavi di Champions League

L’Inter ha un piede fuori dalla Champions League dopo la sconfitta 3-1 rimediata in Norvegia contro il Bodo Glimt. Martedì a Milano servirà un’impresa: un successo con almeno tre gol di scarto per ribaltare la situazione e passare il turno. Ma prima c’è da giocare con il Lecce in Serie A e a tal proposito c’è chi punta il dito contro mister Cristian Chivu, reo di aver fatto troppo turnover in campo internazionale.

Tanti addetti ai lavori sostengono che il tecnico rumeno stia privilegiando la corsa scudetto al cammino europeo. Una scelta che non piacerebbe molto al fondo Oaktree, come sottolineato dal giornalista sportivo Gianni Visnadi ai microfoni di Radio Radio: “Se l’Inter esce ai playoff, possiamo parlare solo di stagione negativa anche se vince lo scudetto. E contro il Lecce non sarà facile visto che mancano i tre centrocampisti titolari”.

“Dal punto di vista economico sarebbe un rovescio senza pari perché vanno sotto non soltanto rispetto a quanto guadagnato la scorsa stagione, ma anche rispetto a quanto messo a bilancio (15-20 milioni di euro, ndr). Perché l’Inter aveva messo a bilancio preventivo di arrivare almeno agli ottavi di Champions League. Ragionando da tifoso conta vincere, ma qualcuno dovrà spiegarlo al fondo americano cosa vuol dire uscire in questo modo”.