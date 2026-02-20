Inter, telefonata a Donnarumma: ecco cosa si sono detti

Clamoroso retroscena tra il club nerazzurro e il portiere del Manchester City e della Nazionale italiana

L’Inter è ancora scossa per la sconfitta subita contro il Bodo Glimt l’altro ieri in Norvegia. Ma dovrà essere brava a voltare subito pagina, perché oggi è già la vigilia di un’altra trasferta determinante. Domani la squadra di Chivu sarà di scena a Lecce in uno degli anticipi della 26esima giornata di Serie A. Intanto spunta il retroscena di una telefonata fatta dai vertici del club nerazzurro a… Gianluigi Donnarumma.

A rivelarlo è stato Sky Sport, secondo cui la dirigenza meneghina avrebbe chiamato il portiere del Manchester City e della Nazionale italiana per avere dei consigli da girare a Sommer in merito al terreno di gioco di Bodo. La risposta è stata scioccante: Gigio ha definito quelli del pallone dei “rimbalzi ubriachi“. E in effetti guardando la partita in tv si aveva la sensazione che anche su lanci lunghi era impossibile stabile la traiettoria dopo il rimbalzo.

Di certo i tre gol subiti da Fet, Hauge e Hogh non sono stati condizionati dal sintetico dell’Aspmyra Stadion, ma l’andamento della gara non è apparso del tutto regolare. Martedì prossimo si giocherà allo stadio Meazza, dove il pallone potrà rotolare naturalmente. La speranza è che il 3-1 possa essere ribaltato: l’Inter è più forte, ma il Bodo Glimt venderà cara la pelle.