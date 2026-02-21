PAGELLE LECCE-INTER 0-2: Pio Esposito incredibile, Dimarco masterclass. Thuram deve fare di più

Top e Flop della partita valevole per la 26esima giornata di Serie A

Il fortino del Lecce crolla a un quarto d’ora dal termine. L’Inter ha dominato la partita, è mancata forse solo un po’ di qualità nell’ultimo passaggio, e alla fine è riuscita a prendersi gli ennesimi tre punti di questa stagione.

La squadra di Chivu vola così a +10 sul Milan, domani impegnato col Parma, preparandosi nel miglior modo possibile al ritorno Champions col Bodo Glimt. Martedì servirà una rimonta alla portata, però, di questa squadra. Al ‘Via del Mare’ fischiatissimo Bastoni: si becca il giallo che gli farà saltare la sfida col Genoa, ma esce sorridendo perché nel derby dell’8 marzo ci sarà.

PAGELLE LECCE-INTER

TOP

Pio Esposito – Solo 21 anni a giugno? Dai, non ci prendete in giro. Aprirei un’indagine… Ha vinto tutti i duelli, mai una giocata sbagliata. Tenerselo stretto.

Bisseck – Quando va ad aggredire alto, il Lecce non passa. Dai suoi piedi parte l’azione dello 0-1 di Dimarco poi annullato per fuorigioco millimetrico di Thuram. Col Bodo non si potrà lasciare in panchina.

Mkhitaryan – Cotto e finito? Non ancora. Entra e sblocca/decide la partita alla Mkhitaryan e con un pizzico di fortuna, che si sa, aiuta sempre gli audaci.

FLOP

Sucic – Trotterella, quasi si marca da solo.

Luis Henrique – Quando ha lo spazio non affonda mai, fa solo il compito e Chivu – arrabbiato – lo toglie. Fa meglio Diouf da subentrato.

Thuram – Troppi alti e bassi durante la partita. Può, anzi deve fare di più. A cominciare da martedì.

TABELLINO LECCE-INTER 0-2

Marcatori: 75′ Mkhitaryan, 81′ Akanji

LECCE (4-2-3-1): Falcone 6,5; Danilo Veiga 6,5, Gaspar s.v. (3′ Siebert 7), Tiago Gabriel 7, Gallo 6,5; Coulibaly 6,5 (83′ Stulic s.v.), Ramadani 5,5; Pierotti 6,5 (83′ Ndri s.v.), Gandelman 5 (59′ Banda 6,5), Sottil 6,5 (59′ Ngom 6); Cheddira 6,5. All.: Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, de Vrij 6,5 (60′ Akanji), Bastoni 6,5 (87′ Carlos Augusto s.v.); Luis Henrique 5,5 (68′ Diouf 6,5), Frattesi 6,5 Zielinski 7, Sucic 5 (60′ Mkhitaryan 7), Dimarco 7; Thuram 5,5 (68′ Bonny 6), Pio Esposito 7,5. All.: Chivu.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

AMMONITI: de Vrij, Tiago Gabriel, Bastoni