Calciomercato Inter, Vicario si complica: nome nuovo tra i pali

I nerazzurri sono sempre a caccia di un portiere che possa raccogliere l’eredità di Sommer. Altra pista oltre all’italiano del Tottenham

Consapevole del fatto che ci sarà tanto da fare, l’Inter è già al lavoro per il mercato della prossima estate. Contando solo i giocatori in scadenza di contratto, sono già cinque quelli che devono essere rimpiazzati. In primo luogo Yann Sommer: a 37 anni il portiere svizzero non sta più dando le garanzie delle scorse stagioni e l’addio appare sempre più scontato. Per sostituirlo il primo obiettivo è Guglielmo Vicario.

Ma la trattativa con il Tottenham per riportare in Serie A l’estremo difensore della Nazionale azzurra è tutt’altro che semplice. Questo nonostante lo stesso Vicario abbia già dato il suo benestare al trasferimento ad Appiano Gentile. La distanza tra la cifra che il fondo Oaktree è disposta a stanziare (circa 20 milioni di euro) e quella richiesta dai londinesi (quasi 30 milioni) è ampia e non semplice da colmare.

Marotta e Ausilio stanno cercando di risolvere la questione, ma intanto valutano anche altri profili. L’ultimo in ordine di tempo, secondo il sito transferfeed, è quello di Konstantinos Tzolakis, 23enne portiere greco che milita nell’Olympiacos. Ma il suo contratto scade nel 2027 e il suo entourage non ha intenzione di rinnovarlo per fargli fare il salto di qualità in una big. Il club ellenico potrebbe accontentarsi di una ventina di milioni, ma l’Inter dovrà fare i conti con la concorrenza di Juventus, Napoli e Roma, oltre che di club stranieri.