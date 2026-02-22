“L’affare del secolo”: 50 milioni per portarlo all’Inter, presto ne varrà 100

Marotta al lavoro per un craque del calcio mondiale. Operazione costosa e tanta concorrenza in Premier League

Il cambio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree ha permesso ai nerazzurri di cambiare politica sul mercato. Ora si può tornare ad investire e si va a caccia dei migliori talenti in giro per il mondo. Il presidente Marotta e il direttore sportivo Ausilio hanno sguinzagliato gli scout per individuare quelli più giovani, ma già in grado di fare la differenza in un club importante come l’Inter.

Risponde perfettamente a questo identikit Said El Mala. Si tratta di un esterno offensivo tedesco ambidestro classe 2006 che milita attualmente nel Colonia. Nonostante un contratto che scade solo nel 2030, sarà praticamente impossibile per i biancorossi tenerlo la prossima estate. Ma proprio grazie alla scadenza lontana, i Caproni potranno stabile il prezzo che vogliono. Si parla di una base di asta non inferiore ai 50 milioni di euro.

A Colonia lo definiscono già “l’affare del secolo” e sono pronti a scommettere che in breve tempo il valore del suo cartellino arriverà a 100 milioni di euro. All’Inter piace per la sua versatilità, velocità e disciplina tattica e vorrebbe trasformarlo in esterno a tutta fascia. Il problema è la concorrenza di tanti top club, specie della Premier inglese: dal Chelsea al Manchester City fino al Tottenham. Senza dimenticare Psg e Bayern Monaco. Per Marotta la strada è tutta in salita.