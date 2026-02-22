Pentito di non aver scelto l’Inter, adesso a Chivu sarebbe servito

Le sliding doors del mercato hanno portato un giocatore vicino ai nerazzurri a gennaio, ma la scelta è stata un’altra

Cosa sarebbe successo se…? Ogni persona se lo è chiesto almeno una volta nella vita. I calciatori se lo chiedono quasi ad ogni sessione di mercato. Lo scorso gennaio l’Inter ha deciso di non fare operazioni in entrata né in uscita, ma era stata vicinissima a chiudere uno scambio. Per sopperire all’assenza di Dumfries, infatti, aveva provato a riportare in nerazzurro Joao Cancelo. La trattativa con l’Al Hilal era anche vicina a chiudersi.

Uno tra Acerbi e De Vrij avrebbero fatto il percorso inverso e raggiunto Simone Inzaghi in Arabia Saudita. Ma poi si è intromesso il Barcellona ed il terzino portoghese ha preferito tornare in Spagna piuttosto che in Italia. A 40 giorni da quella scelta, si può ben dire che Cancelo si sia pentito. Il tecnico Hansi Flick lo sta impiegando sempre meno.

Una sola gara da titolare nella Liga, seguita da tre giornate in cui l’esterno lusitano è rimasto a guardare due volte la partita in panchina e una volta ha giocato i 12 minuti finali. Il quotidiano catalano Sport svela che c’è frustrazione da parte di Cancelo, che si aspettava di giocare di più. Secondo As, inoltre, i tifosi del Barça sono furiosi con il presidente Laporta, reo di averlo preso solo per fare un favore all’agente e amico Jorge Mendes. Insomma, non ci ha guadagnato nessuno da quella operazione. E dire che a Chivu adesso sarebbe servito.