Errore nella distinta di Lecce corretto a penna: cosa rischia l’Inter?

Retroscena sulla lista consegnata dai dirigenti nerazzurri all’arbitro Manganiello. E quel precedente di Verona-Roma col 3-0 a tavolino

Nel calcio spesso vale più la forma che la sostanza. Anche di recente in Serie A si sono visti risultati di campo ribaltati dal giudice sportivo per vizi formali. E allora qualche tifoso dell’Inter si sta un po’ preoccupando dopo aver letto il retroscena svelato dal Corriere dello Sport in merito al match contro il Lecce. Nella distinta ufficiale consegnata all’arbitro Manganiello, infatti, c’era un errore corretto a penna.

Inizialmente era stato indicato come capitano Alessandro Bastoni, poi ‘retrocesso’ a vice capitano. E la lettera C è stata apposta accanto al nome di De Vrij. In casa nerazzurra, infatti, c’è la regola che la fascia va a chi è da più tempo all’Inter, quindi l’olandese viene prima dell’ex atalantino. Ma ci sono rischi che il risultato del campo non venga omologato e che possa esserci uno 0-3 a tavolino?

Il precedente più recente è Verona-Roma della stagione 2020-21, quando lo 0-0 del campo si tramutò in una vittoria per gli scaligeri. In quel caso i giallorossi inserirono nella distinta di gara Diawara, che però non figurava nella lista dei 25 calciatori inviata con PEC. Un errore ben diverso da quello commesso dall’Inter, che non avrà alcuna conseguenza. Lo 0-2 sul campo verrà omologato.