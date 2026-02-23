Simeone-Inter fake news, ecco l’alternativa a Chivu per Oaktree | ESCLUSIVO

In Spagna si era parlato addirittura di un precontratto per la prossima stagione con il tecnico dell’Atletico Madrid

Diego Pablo Simeone sulla panchina dell’Inter per la prossima stagione. E’ questa la bomba lanciata in Spagna dal giornalista Pipi Estrada in diretta su El Chiringuito Tv. Addirittura ci sarebbe un precontratto che il tecnico argentino dell’Atletico Madrid avrebbe siglato con il club nerazzurro. Niente di più falso. Voci che si legano al fatto che il Cholo non ha mai nascosto il desiderio di tornare un giorno in nerazzurro, ma prive di fondamenta.

In effetti Simeone potrebbe lasciare i Colchoneros a fine stagione, ma non per prendere il posto di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno sta facendo molto bene alla sua prima stagione alla guida dell’Inter, almeno in Serie A. Dopo è atteso dall’esame europeo: va ribaltata la sconfitta contro il Bodo Glimt perché uscire ai playoff di Champions League sarebbe un risultato negativo dopo la finale della passata stagione.

Marotta e Ausilio sono soddisfatti, tanto da iniziare a imbastire le trattative per il rinnovo a fine campionato. E poi l’ingaggio di Simeone è fuori dai parametri di Oaktree: solo un netto taglio dello stipendio potrebbe riavvicinarlo alla Milano nerazzurra. Il profilo che piace al fondo americano come alternativa a Chivu è un altro ed è italiano. Si tratta di Enzo Maresca, esonerato dal Chelsea, ma vincitore del Mondiale per Club. Ad oggi, comunque, non c’è niente di serio.