Inter, regalo a Chivu: 35 milioni per toglierlo a Conte

Il club nerazzurro pronto a fare uno sgarbo di calciomercato al Napoli. Ma deve abbassarsi l’ingaggio

Il cambio di formazione che ha operato Cristian Chivu durante la stagione inciderà anche sulle strategie di mercato estive dell’Inter. Decisivo lo spostamento di Akanji – che verrà riscattato dal Manchester City a prescindere dalla vittoria dello scudetto – al centro al posto di Acerbi. Se prima, infatti, si cercava un centrale di difesa, ora si valutano anche dei braccetti di destra.

Tra i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio, secondo il sito tedesco fussballdaten, c’è pure quello Kim Min Jae, 29enne difensore della nazionale sudcoreana che milita attualmente nel Bayern Monaco. I campioni di Germania, però, stanno pensando di metterlo sul mercato a causa della sua mancanza di concentrazione in alcune partite e di continuità nelle prestazioni. Oltre che per un ingaggio considerato troppo elevato per un giocatore che non è titolare inamovibile.

Il Napoli starebbe pensando di riprenderlo, visto che Conte ha bisogno di rinforzi nel reparto arretrato. Intanto il Bayern Monaco avrebbe fissato il prezzo del cartellino di Kim a 35 milioni di euro, con la possibilità di scendere anche a 30 milioni qualora un club fosse disposto a pagarlo in una sola rata. L’Inter non teme la concorrenza dei partenopei ma quella della Premier League, dove Chelsea e Tottenham se lo contendono. Ad ogni modo per sbarcare a Milano dovrebbe rivedere al ribasso il suo stipendio da 6,5 milioni di euro all’anno.