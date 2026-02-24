LIVE Champions League, Inter-Bodo Glimt: sorpresa Frattesi dal 1′ | Formazioni UFFICIALI e cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Bodo Glimt di Knutsen nel ritorno dei playoff di Champions. Segui la cronaca del match Live

L’Inter ospita il Bodo Glimt a San Siro in una gara valida come ritorno dei playoff di Champions League. Una sfida che si ripropone a soli sei giorni da quella andata in scena in Norvegia, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Alejandro Hernandez Hernandez.

Diretta Inter Bodo Glimt live Champions League
Chivu e Knutsen, allenatori di Inter e Bodo (foto Ansa) – Interlive.it

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dalla vittoria in trasferta in Serie A contro il Lecce, hanno bisogno di vincere con tre o più gol di scarto per ribaltare il ko subito all’andata e accedere agli ottavi di finale. Qualora dovessero vincere con due reti, invece, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Dall’altra parte i gialloneri di Kjetil Knutsen, più freschi visto che il campionato norvegese non è ancora iniziato, hanno a disposizione tre risultati: oltre al successo e al pareggio, infatti, possono permettersi una sconfitta di misura. Chi passa il turno se la vedrà con una tra Manchester City e Sporting CP in base al sorteggio di venerdì.

All’andata i norvegesi si sono imposti con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Fet, Hauge e Hogh, intervallate dal momentaneo pareggio di Pio Esposito. La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile su smartphone, tablet e pc sulla app di Now. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Bodo Glimt live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-BODO GLIMT

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Barella, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All.: Chivu

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet;  Blomberg, Hogh, Hauge. All.: Knutsen

