Inter eliminata, Milan e Napoli riscrivono la storia. Juve più karma

Rossoneri e partenopei fanno festa per la debacle nerazzurra in Champions. I bianconeri un po’ meno

L’eliminazione dell’Inter in Champions League ha fatto arrabbiare tanti tifosi nerazzurri, mentre l’Italia anti interista faceva festa. Senza pensare alle conseguenze negative sul ranking Uefa e sulla possibilità di avere la quinta squadra nella massima competizione europea per club. Per molti la vittoria del Bodo Glimt di ieri sera sarà la più grande soddisfazione calcistica di questa stagione, il che deve rendere orgoglioso ogni supporter della Beneamata.

Iniziamo dal Milan. Qualche sito dedicato ai rossoneri ha voluto paragonare l’eliminazione di quest’anno con il Bodo Glimt a quella che hanno subito loro lo scorso anno contro il Feyenoord. D’altronde non potevano fare paragoni con questa stagione, visto che la squadra di Allegri non fa le coppe. La tesi è che uscire con gli olandesi è meno grave rispetto ai norvegesi.

Ma se guardiamo i risultati europei delle ultime quattro stagioni non è affatto così: il Feyenoord nel 2023 è stato eliminato dalla Roma ai quarti di Europa League, l’anno dopo ai playoff dopo essere stati retrocessi dalla Champions, la scorsa stagione fuori con l’Inter agli ottavi e quest’anno addirittura non è arrivata nelle prime 24 di Europa League.

In casa Napoli, invece, si concentrano su Barella e la sua presunta simulazione. Forse Hogh non commette fallo da rigore, ma non sarebbe stato uno scandalo se lo avesse concesso. Il paragone è con il tuffo di Vergara contro il Genoa, la vera differenza è che in quel caso l’arbitro abboccò e diede rigore addirittura dopo revisione Var.

Per quanto riguarda infine la Juventus, si fanno giochi di parole Bodo e Godo, e si invoca il karma dopo il rosso a Kalulu per il fallo accentuato da Bastoni nel derby d’Italia. Ma il tutto sottovoce, perché stasera giocano contro il Galatasaray e dopo l’umiliante 5-2 dell’andata, c’è la paura di un’altra figuraccia a Torino.