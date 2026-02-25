Nuova pretendente per Pavard: l’Inter punta allo scambio

Il difensore francese è destinato a tornare a Milano dopo il prestito al Marsiglia, ma non resterà in nerazzurro

A fine agosto c’era stato il dibattito tra i tifosi dell’Inter e non solo sul doppio affare fatto in difesa con la cessione di Benjamin Pavard e l’acquisto di Manuel Akanji, entrambi con la formula del prestito. Qualcuno pensava che i nerazzurri ci avessero guadagnato e qualcun altro che ci avessero perso, ma la maggioranza sosteneva che erano due giocatori di pari livello. Forse è vero, ma dopo sei mesi si può dire che non hanno avuto lo stesso rendimento.

E infatti mentre l’Inter ha intenzione di riscattare lo svizzero dal Manchester City, non altrettanto farà il Marsiglia con il terzino francese. In estate, quindi, Pavard farà ritorno ad Appiano Gentile, ma non per restarci. Chivu non ha intenzione di puntare su di lui, per il quale si cercheranno nuove soluzioni. Nei giorni scorsi si è parlato di Al Hilal di Simone Inzaghi in Arabia Saudita e di un ritorno in Bundesliga con Lipsia e Borussia Dortmund.

C’è anche un’altra pista, sempre in Germania, ma che porta all’Eintracht Francoforte. I rossoneri hanno problemi in difesa e vorrebbero prendere Pavard, ammesso che si riduca l’ingaggio. L’Inter lo valuta 10-15 milioni, ma potrebbe anche proporre uno scambio con Arthur Theate, visto che cerca un difensore mancino. Il Nazionale belga ex Bologna può agire sia da braccetto sinistro che da esterno e piace ad Ausilio da almeno 3 anni. Ovviamente i nerazzurri dovrebbero pagare un conguaglio. Staremo a vedere.