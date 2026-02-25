UFFICIALE dopo Inter-Bodo Glimt: rottura del tendine d’Achille e stagione finita

“Gli esami hanno confermato la diagnosi. Nelle prossime ore verrà programmato l’intervento chirurgico”

È di poco fa il comunicato ufficiale del club: rottura del tendine d’Achille, praticamente stagione finita come ha dichiarato lo stesso calciatore su Instagram. “Tornerò presto. I tempi duri mi hanno trasformato in qualcosa di indistruttibile. Sono nato per questo”.

Niente doppia sfida con l’Inter, anzi tripla se consideriamo quella di campionato in programma ad aprile, per Jayden Addai. L’esterno olandese del Como, come riferisce la stessa società lariana nel suo comunicato ufficiale, “ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra nel corso dell’allenamento odierno”.

Il ventenne “è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali di rito che hanno confermato la diagnosi. Nelle prossime ore verrà programmato l’intervento chirurgico“.

Per Addai si prevede uno stop lunghissimo, dai 6 ai 9 mesi. Il classe 2005 è sbarcato al Como l’estate scorsa via Az Alkmaar per circa 14 milioni di euro: fin qui con la squadra di Fabregas veva realizzato 3 gol in 16 presenze, per complessivi 919′.

Ovviamente salterà la semifinale di Coppa Italia con l’Inter, l’andata è prevista il 3 marzo e il ritorno il 22 aprile, nonché il match di campionato fissato per il 12 sempre di aprile.