Barella scaricato dai tifosi: l’Inter pensa a uno scambio pazzesco

Il centrocampista sardo tra i peggiori in campo contro il Bodo Glimt, ma piace ad un top club

Martedì a San Siro Nicolò Barella è stato tra i peggiori in campo nella disfatta dell’Inter in Champions League. Con l’aggravante che, senza Lautaro Martinez, aveva la fascia da capitano al braccio. E non è la prima volta in questa stagione che il mediano sardo offre una prestazione al di sotto della sufficienza. Aumenta il numero di tifosi nerazzurri che vorrebbero vederlo in panchina o addirittura lontano da Milano.

Intanto in Spagna il sito fichajes.net rilancia l’interessamento del Real Madrid nei confronti dell’ex Cagliari. Da quando è andato via Toni Kroos, i blancos non sono riusciti a rimpiazzarlo con un centrocampista che fosse in grado di abbinare le doti di interdizione a quelle di impostazione. E vedono in Barella il possibile erede del tedesco. Da capire in primis se il giocatore sarebbe disposto a lasciare l’Italia con la sua numerosa famiglia.

C’è poi il discorso economico, con l’Inter che valuta il cartellino di Barella tra i 60 e gli 80 milioni di euro. Ma ci sarebbe un’altra soluzione: quella di uno scambio con Nico Paz. Non è un mistero che il fantasista argentino del Como sia un grande obiettivo dei nerazzurri: le Merengues eserciteranno il diritto di riacquisto dai lariani in estate, ma non hanno ancora deciso se tenerlo o rivenderlo a un prezzo molto più alto in Premier League.