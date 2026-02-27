Chivu vuole questi due giocatori, Marotta li ha già trattati in passato

L’allenatore e il presidente dell’Inter, insieme al Ds Ausilio, stanno già iniziando a programmare la prossima stagione

E’ opinione comune che l’Inter abbia sacrificato la Champions League, facendosi eliminare da una squadra sulla carta più debole come il Bodo Glimt, per puntare tutto sullo scudetto. Un altro tricolore per chiudere un ciclo. Perché inevitabilmente la prossima estate ci sarà una rivoluzione in casa nerazzurra. Cinque calciatori in scadenza verso l’addio, e altri tre o quattro che potrebbero essere ceduti. Pochi saranno i punti fermi da cui Chivu ripartirà.

In difesa verrà riscattato Akanji con la conferma di Bastoni nonostante i rumors sul Barcellona. A centrocampo situazione simile per Barella, con Sucic e Zielinski, oltre a Dimarco sulla corsia sinistra. In avanti ovviamente il capitano Lautaro Martinez, con il giovane bomber Pio Esposito e probabilmente anche Bonny. Per il resto, ci sono tanti punti interrogativi e un paio di richieste di Chivu sul mercato. Due giocatori che Marotta ha già trattato nel recente passato.

In primis, come si legge sul Corriere dello Sport, Curtis Jones. Il tecnico rumeno se ne è innamorato nello scontro diretto in Champions e visto che il mediano inglese ha il contratto in scadenza nel 2027, a giugno il Liverpool non potrà chiedere cifre eccessive. Per la difesa, invece, rispunta Giovanni Leoni con il quale ha già lavorato al Parma. Un grave infortunio ha compromesso la sua stagione e i Reds potrebbero darlo in prestito, magari con diritto di riscatto.