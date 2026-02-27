Goretzka-Inter, contatti partiti qualche mese fa: la situazione | VIDEO

Il centrocampista tedesco lascerà il Bayern Monaco a parametro zero

Leon Goretzka non è un nome nuovo per l’Inter. Ci risulta sia stato proposto ai nerazzurri ma anche alla Juve, qualche mese fa. I contatti tra le parti, quindi, non sono cominciati in questi giorni, del resto i suoi agenti sono gli stessi di un certo Ademola Lookman.

Affare a zero possibile? Sì, ma alle condizioni economiche giuste: il tedesco in scadenza col Bayern – lui e i bavaresi si sono già detti ufficialmente addio – deve abbassarle, idem il suo entourage.

Da parte della proprietà Inter non c’è mai stata preclusione ai parametri zero, bensì a operazioni troppo costose tra ingaggio e commissioni per giocatori non più giovanissimi, di conseguenza invendibili. Goretzka rientra appieno in questo discorso, avendo compiuto 31 anni il 6 febbraio.

Parliamo però di un giocatore forte e di esperienza, che farebbe comodo a un centrocampo che ne perderà con l’uscita di Mkhitaryan e forse di Hakan Calhanoghlu. All’Inter e non solo fa gola, prima di tutto perché a zero. Alle condizioni giuste si può fare, Premier e Liga – Atletico e Barcellona – permettendo…