PAGELLE INTER-GENOA 2-0: Dimarco lascia senza parole, Thuram un altro flop

Top e Flop della sfida andata in scena al Meazza e valevole per la 27esima giornata di Serie A

L’Inter torna a fare l’Inter, pur senza incantare, in quella che è la sua comfort zone: la Serie A. Genoa messo ko per 2-0: magia di Dimarco e poi Calhanoglu, a venti dalla fine, mette i tre punti in ghiaccio su calcio di rigore. Ventunesima vittoria in campionato della squadra di Chivu, ora +13 sul Milan (in campo domani contro la Cremonese) a una settimana dal derby.

PAGELLE INTER-GENOA

TOP

Dimarco – Sblocca la partita con un gol meraviglioso, quasi difficile da descrivere. I numeri della sua stagione, tra gol e assist, sono pazzeschi. Sarà, se sarà, il simbolo di questo Scudetto.

Mkhitaryan – Un cioccolatino quello servito a Dimarco. Gioca con qualità, per la squadra, senza strafare.

Calhanoglu – Segna un rigore pesante perché nel momento migliore del Genoa e perché mette in ghiaccio la partita. Ritorno fondamentale prima del derby.

FLOP

Thuram – Gioca sulle punte, senza mai riuscire a cambiare marcia. Chivu non si fa scrupoli a toglierlo all’inizio del secondo tempo. Con Lautaro a disposizione, oggi farebbe la panchina.

TABELLINO INTER-GENOA 2-0

Marcatori: 30′ Dimarco, 70′ rig.Calhanoglu

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Akanji 6, de Vrij 6 (66′ Bisseck 6), Carlos Augusto 6; Luis Henrique 7, Barella 6,5, Zielinski 6,5 (76′ Frattesi s.v.), Mkhitaryan 7 (58′ Calhanoglu 6,5), Dimarco 8; Thuram 5 (58′ Pio Esposito 6), Bonny 6,5 (76′ Diouf 6). All.: Chivu

GENOA (3-4-1-2): Bijlow 7; Marcandalli 6, Ostigard 6, Vasquez 6; Ellertsson 5, Frendrup 5, Malinovskyi 4 (46′ Amorim 4), Martín 5 (86′ Sabelli s.v.); Baldanzi 6,5 (66′ Messias s.v.); Vitinha 5 (58′ Ekuban 7), Colombo 6 (66′ Ekhator s.v.). All.: De Rossi

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

AMMONITI: Malinovskyi, Mkhitaryan, Calhanoglu

ESPULSI: Emanuele Mancini (assistente De Rossi) per proteste