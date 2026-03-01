Calciomercato Inter, nuova offerta per Frattesi: “Lui ha già detto sì”

Il centrocampista romano verso la cessione in estate: le parole di una fonte interna al club e quanto incasserà il club nerazzurro

Eroe dello scudetto della seconda stella come dodicesimo uomo di Inzaghi. Eroe di Champions con il gol ai supplementari contro il Barcellona che è valso la qualificazione alla finale. Per due stagioni Davide Frattesi è stato una risorsa importante nell’Inter e pensava che con il cambio di allenatore avrebbe avuto un ruolo più centrale. E invece con Chivu il minutaggio è addirittura sceso e a fine febbraio il suo score è ancora a quota zero reti.

Dopo le tante voci della scorsa sessione invernale di calciomercato che lo volevano lontano da Appiano Gentile, per Frattesi l’addio potrebbe maturare in estate. Il centrocampista romano potrebbe salutare non solo l’Inter, ma anche la Serie A, dove pure è seguito da Juventus, Napoli e Roma. Il club meneghino, infatti, preferirebbe cederlo all’estero: dall’Atletico Madrid alle squadre di Premier League, le pretendenti non mancano.

In particolare il Nottingham Forest che, secondo il sito inglese Sports Boom, sta preparando una nuova offerta consapevole del fatto che i nerazzurri valutano il suo cartellino 30 milioni di sterline (circa 34 milioni di euro). Vengono riportate anche le dichiarazioni di una fonte interna all’Inter: “Frattesi è felice qui, ma vuole giocare con più regolarità. È attratto dalla Premier e sensibile all’interesse dei Reds. Se ci sarà occasione, prenderà in considerazione l’idea di trasferirsi in Inghilterra“.