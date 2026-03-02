Calciomercato, vuole tornare all’Inter a 3 anni dalla cessione

In estate rivoluzione nerazzurra con tanti volti nuovi ad Appiano Gentile. E uno che invece è già conosciuto

L’obiettivo principale dell’Inter di quest’anno è lo scudetto. Non soltanto perché nella passata stagione per cercare di vincere tutto si è finito con zero titoli. Ma anche perché per molti degli attuali calciatori nella rosa di Cristian Chivu questa sarà l’ultima annata in nerazzurro. E allora si vuole chiudere un ciclo al meglio, festeggiando un tricolore. Poi in estate la sessione di calciomercato porterà tante novità, sia in uscita che in entrata.

Si annunciano tanti volti nuovi ad Appiano Gentile e magari qualche ritorno. Quasi certo quello di Aleksandar Stankovic, ce n’è uno che potrebbe sorprendere tutti. Non è un mistero che l’Inter sia alla ricerca di un altro portiere con Sommer in scadenza al quale non verrà offerto il rinnovo di contratto. A tal proposito, André Onana sarebbe più che felice di tornare a difendere i colori nerazzurri.

Attualmente in prestito al Trabzonspor, il portiere camerunese non ha intenzione di restare in Turchia. La sua idea è di riprendersi il posto da titolare al Manchester United, che però ha deciso di puntare su Lammens. E allora serve un’altra soluzione: intermediari al lavoro per trovare una squadra. Dopo la stagione 2023, culminata con la finale di Champions League, l’Inter sarebbe una destinazione graditissima. Ma Marotta e Ausilio non sembrano interessati a riportarlo a Milano.