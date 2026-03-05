Milan-Inter, Chivu ha già scelto 10 titolari. E poi c’è un ballottaggio

Il tecnico rumeno studia la formazione da schierare al derby contro i rossoneri di Allegri domenica sera

Missione compiuta per l’Inter. Tra le sfide contro il Genoa in Serie A e il Como in Coppa Italia, i nerazzurri sono riusciti a ottenere due risultati positivi, battendo i rossoblu in casa e strappando un pareggio contro i lariani che rimanda il discorso qualificazione al ritorno. Due partite in cui Cristian Chivu è riuscito a far ruotare tutti i giocatori in rosa e non ha registrato nuovi infortuni. Ora testa al Milan.

In vista del derby di domenica sera a San Siro le scelte sono state fatte già quasi tutte. Ovviamente in porta tornerà Sommer, nonostante la buona prova di Josep Martinez a Como. In difesa spazio al terzetto titolare con Bisseck a destra, Akanji al centro e Bastoni a sinistra. Sulla corsia mancina Chivu riproporrà Dimarco mentre dall’altra parte possibile staffetta tra Luis Henrique e Dumfries, con il brasiliano dall’inizio.

A centrocampo sicuro del posto Barella che, complice l’assenza per infortunio di Lautaro Martinez, sarà il capitano. Con lui Zielinski, il cui ruolo però dipenderà da chi sarà il terzo a completare la mediana. E’ infatti ballottaggio tra Calhanoglu e Mkhitaryan: se gioca il primo, il polacco farà la mezzala sinistra, altrimenti sarà in cabina di regia. Infine in attacco coppia obbligata con Thuram e Pio Esposito, ma Bonny recupera almeno per la panchina.