“Voci esagerate”: l’annuncio che ribalta il mercato dell’Inter

Una fonte vicina al club fa chiarezza sul futuro del capitano e smentisce precedenti dichiarazioni

Marzo è spesso il mese in cui si decidono le stagioni. Si entra nel vivo della corsa scudetto e delle varie coppe nazionali ed europee. Ma è anche il mese in cui le dirigenze iniziano a costruire le rose del futuro tra rinnovi e nuovi acquisti. Non fa eccezione l’Inter, che ha già iniziato a individuare i profili sui quali puntare nei vari reparti. Marotta e Ausilio potrebbero avere molto da fare soprattutto in quello mediano.

Mkhitaryan è in scadenza di contratto, Frattesi vuole andare via, Diouf non ha ancora convinto e Calhanoglu resta un’incognita. Soprattutto l’eventuale addio del regista turco, seguito in patria dal Galatasaray, potrebbe scombinare i piani nerazzurri. In caso di partenza, il sogno (molto costoso) risponde al nome di Martin Odegaard, 27enne nazionale norvegese e capitano dell’Arsenal. O forse sarebbe meglio dire ex capitano.

Perché con l’arrivo di Eze e gli infortuni, ormai per Arteta non è più titolare. Normale quindi che possa pensare di lasciare i Gunners in estate. Una teoria sposata anche dagli ex calciatori Nicol e Lebouef, i quali hanno dichiarato che “Odegaard potrebbe lasciare l’Arsenal, che senso ha rimanere? Dovrà fare una scelta importante per la sua carriera a fine stagione”.

Tuttavia secondo il sito inglese Team Talk si tratta di “voci esagerate“. Una fonte vicina al club londinese ha smentito i rumors sull’Inter, affermando che “Odegaard è felice all’Arsenal e non ha intenzione di andare via. Vuole rimanere e dimostrare il suo valore. Anzi, il suo obiettivo è di prolungare l’attuale contratto che scade nel 2028“. Vedremo presto chi aveva ragione.